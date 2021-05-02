Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine devam ediyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine devam ediyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırmanın yanı sıra salgın tedbiri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle de ileri yaştaki vatandaşların ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Şevket Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmetlerinin sürdüğünü söyledi.

İki yıldır gönüllü olarak görev yaptığını dile getiren Bulut, "Ramazan nedeniyle yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Türk Kızılay ve İHH ile yürüttüğümüz çalışmalarla günlük 1250 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor." dedi.

İlde 5 grup halinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da hizmet sunduklarını dile getiren Bulut, "Yardım ulaştırdığımız vatandaşların hayır dualarını alıyoruz." dedi.

Ekipte yer alan gönüllülerden Rıdvan Aldemir de vatandaşların taleplerini hızla değerlendirdiklerini belirterek, en kısa sürede ihtiyaçların giderildiğini kaydetti.

Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine devam ediyor
Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine devam ediyor
Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine devam ediyor
Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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