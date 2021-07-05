Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberindekiler ile birlikte Sehi ormanları bölgesinde yer alan Kapıtepe üs askeri bölgesini ziyaret etti. Ormanbağı köyünde, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, üs bölgede incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ormanbağı güvenlik yolu çalışmalarını denetledi

Kapıtepe üs bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra yapımı devam eden Ormanbağı güvenlik yolunda denetimlerde bulundu. Burada yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Ormanbağı köy yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti. Yayladaki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumlarını sordu, kendilerine futbol topu ve çeşitli hediyeler verdi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ali Babacan Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Civan Canova Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:01:18. #1.15#

title