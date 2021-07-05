Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Mehmetçiğe ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberindekiler ile birlikte Sehi ormanları bölgesinde yer alan Kapıtepe üs askeri bölgesini ziyaret etti. Ormanbağı köyünde, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, üs bölgede incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ormanbağı güvenlik yolu çalışmalarını denetledi

Kapıtepe üs bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra yapımı devam eden Ormanbağı güvenlik yolunda denetimlerde bulundu. Burada yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Ormanbağı köy yaylasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti. Yayladaki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumlarını sordu, kendilerine futbol topu ve çeşitli hediyeler verdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı