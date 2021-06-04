Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Park'ında incelemede bulundu
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Park'ında incelemede bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Park'ında incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ve ilgili kurum müdürleriyle Botan Çayında tekne turları düzenlenen alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Botan Vadisi Milli Parkı'nın eşsiz doğa güzelliklerine sahip olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Alanda tarihi güzelliklerinin yanı sıra doğa ve göl manzarası, kanyonları ve endemik bitki türleri ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Vatandaşların daha huzurlu ve rahat vakit geçirmeleri amacıyla Siirt Belediyesi, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince bu alanda park ve çevre düzenlemesi ile ilgili proje çalışmaları yapılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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