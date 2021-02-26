Siirt Üniversitesi öğretim üyelerinin geliştirdiği akıllı maket eğitim setine "incelemeli patent" verildi
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Siirt Üniversitesi öğretim üyelerinin geliştirdiği akıllı maket eğitim setine "incelemeli patent" verildi

26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:55
Siirt Üniversitesi öğretim üyelerinin geliştirdiği akıllı maket eğitim setine

Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğretim üyelerinin geliştirdiği "Akıllı İnteraktif Maketler ile Aplikasyon Programı" içeren eğitim seti, Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" olarak tescillendi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğretim üyelerinin geliştirdiği "Akıllı İnteraktif Maketler ile Aplikasyon Programı" içeren eğitim seti, Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" olarak tescillendi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, yerleşkede düzenlediği basın toplantısında, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyeleri Güneş Bolatlı ve Fatih Taş'ın, tıp eğitimi için yeni bir buluşa imza attığını söyledi.

"Akıllı İnteraktif Maketler ile Aplikasyon Programı" içeren eğitim setinin Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" aldığını bildiren Şındak, "Bu maket setinin özellikle Tıp Fakültesinin temel bilimlerine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik eğitimleri de maket üzerinde gerçekleştirilerek. Öğrenciler, hem dokusal hem duyusal hem de görsel eğitimle görme fırsatı bulacaklar." dedi.

Akıllı maketin özellikle temel bilimlerle ilgili öğrencilere önemli katkılar sunacağını aktaran Şındak, eğitim setiyle ilgili bilgi verdi.

"Eğitim setinin tıp eğitimine yeni bir soluk getireceğini umuyoruz"

Güneş Bolatlı da öğrencilerin laboratuvar eğitimlerini fakülte dışına çıkarmanın mümkün olmadığını belirterek "Eğitim seti, öğrencilerin anatomi ve fizyoloji gibi anabilim derslerinin bütüncül yaklaşmalarını ve en önemlisi klinik bilimlere entegre bir şekilde öğrenmelerini sağlayacaktır. Fakültenin ilk senelerinde temel bilgiler, son senesinde klinik bilimler gösterildiği için öğrenciler bunda çok zorluk çekiyor. Ülkemizde de dünyada da tıp eğitimi kalitesi tartışılıyor. Bu bağlamda biz bu eğitim setinin tıp eğitimine yeni bir soluk getireceğini umuyoruz." diye konuştu.

Fatih Taş, eğitim seti hakkında şu bilgileri verdi:

"Akıllı maketimiz açılıp kapanır özelliğine sahip olduğu için açılan yüzeylerin biride incelediğimiz organların mikroskobik oluşumlarını görebiliyoruz. Diğer yüzeyinde organların mikroskobik özelliklerini görebiliyoruz. Organ üzerindeki ışıklı ve sensörlü dokunmatik tuşlar olduğundan buna ilişkin detaylı bilgilere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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