Siirt'ten kısa kısa

24.08.2019 11:42

Siirt'te Eruh ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ekinyolu köyündeki bir inşaatta çalışan Mehmet Solgun (54) dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Arkadaşları tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solgun, sevk edildiği Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Siirt-Eruh kara yolu Bostancık köyü yakınında bir firmanın yol yapımında çalışan Muhammed Öden (22), elektrik akımına kapıldı.



Yaralı Öden, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA