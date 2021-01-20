Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor

20.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:03
Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor

SİİRT ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

SİİRT ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Şirvan'da yolu kapalı Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ (49), iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı. 

Siirt'te 5 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 20 köy, Şirvan ilçesine bağlı 5 köy, Eruh ilçesine bağlı 20 köy, Kurtalan ilçesine bağlı 3 köy, Baykan ilçesine bağlı 14 köy ve Tillo ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışması sürüyor. Karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Ekipler, ilçelerimize bağlı köy yollarında çalışırken açılan köy yollarımız yağan aşırı kardan ötürü tekrar ulaşıma kapanmış durumda. Önceliğimiz hastalarımızdır. 112 ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak köylerde bulunan hastalarımızı ambulanslara yetiştiriyoruz. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı köylerde mahsur kalan yolcu minibüsleri de kurtarıldı" dedi.

Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ, karla mücadele ekipleri tarafından iş makinesiyle alınarak, ambulansın bulunduğu noktaya taşındı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Işıkdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yine ilçeye bağlı Elmadalı köyünde de kara saplanan yolcu minibüsü, ekipler tarafından çıkarıldı. 


Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor
Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor
Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor
Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor
Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:22:07. #1.15#
title