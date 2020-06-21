Siirt'te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Siirt'te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği 45 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Siirt'te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti
21.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:56

Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği 45 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki H.T., ot topladığı sırada üzerine yıldırım düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

H.T.'nin cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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