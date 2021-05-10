Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekiplerinden annelere sürpriz kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekiplerinden annelere sürpriz kutlama

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekiplerinden annelere sürpriz kutlama
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kentte yaşayan biri kimsesiz, 10 anneyi ziyaret etti, pasta kesti.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kentte yaşayan biri kimsesiz, 10 anneyi ziyaret etti, pasta kesti.

Ekipler ilk olarak Kooperatif Mahallesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Müzeyyen Yaşar'ı ziyaret etti.

Duygulanan Yaşar'ın Anneler Günü'nü kutlayan ekipler, hediye verdi.

Daha sonra Bahçelievler ve Doğan mahallelerinde yaşayan bazı anneleri ziyaret eden ekipler hediye dağıtmaya devam etti.

Çocuklara da hediyeler veren ekipler, birlikte pasta kesti.

Ekip sorumlusu Mihraç Teğin, Anneler Günü'nde yaşlı ve kimsesiz kadınları unutmadıklarını söyledi.

Anneleri ziyaret ederek değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Teğin, "Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay Siirt Şubesi ve İnsani Yardım Vakfı olarak ramazan ayının başından bu yana ailelerimizi ziyaret ederek, yemek dağıtıyoruz, çocuklarını sevindiriyoruz. Anneler Günü nedeniyle de annelerimizi, yaşlılarımızı ziyaret ederek, kendilerinin ne kadar özel olduğunu hissetmelerini sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekiplerinden annelere sürpriz kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:30:19. #1.15#

title