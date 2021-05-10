Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekiplerinden annelere sürpriz kutlama

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kentte yaşayan biri kimsesiz, 10 anneyi ziyaret etti, pasta kesti.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kentte yaşayan biri kimsesiz, 10 anneyi ziyaret etti, pasta kesti.

Ekipler ilk olarak Kooperatif Mahallesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Müzeyyen Yaşar'ı ziyaret etti.

Duygulanan Yaşar'ın Anneler Günü'nü kutlayan ekipler, hediye verdi.

Daha sonra Bahçelievler ve Doğan mahallelerinde yaşayan bazı anneleri ziyaret eden ekipler hediye dağıtmaya devam etti.

Çocuklara da hediyeler veren ekipler, birlikte pasta kesti.

Ekip sorumlusu Mihraç Teğin, Anneler Günü'nde yaşlı ve kimsesiz kadınları unutmadıklarını söyledi.

Anneleri ziyaret ederek değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Teğin, "Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay Siirt Şubesi ve İnsani Yardım Vakfı olarak ramazan ayının başından bu yana ailelerimizi ziyaret ederek, yemek dağıtıyoruz, çocuklarını sevindiriyoruz. Anneler Günü nedeniyle de annelerimizi, yaşlılarımızı ziyaret ederek, kendilerinin ne kadar özel olduğunu hissetmelerini sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz