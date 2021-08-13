Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu

Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'na serinlemek için giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'na serinlemek için giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Zorava Çayı kenarına giden Nas ailesinin iki kızı, serinlemek için girdikleri suda boğuldu. Çaya giren Gule Nas (15) ve Hasret Nas (13) adlı iki kız kardeşin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine olay yerine çağrılan UMKE ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda iki kız kardeş baygın halde sudan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Mustafa Sandal Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Merve Çoban Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 20:43:48. #1.15#

title