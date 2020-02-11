Siirt'te rahatsızlanan çocuk 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

11.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin 8 saat süren çabası sonucu hastaneye kaldırıldı.



Kar dolayısıyla yolu kapanan Çavuşlu köyünde, 10 yaşındaki Fazile Ungan'ın ateşinin yükselmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Şirvan ilçesinden sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgede yürütülen kar temizleme çalışmasının ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı.

Fazile Ungan, 8 saat süren çabanın ardından ulaşılan köyde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine götürüldü. Fazile Ungan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Reşit Ungan, kızının hastaneye ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Kızım hastalanınca çok endişelendim. Sağ olsun ekipler köyümüze ulaştılar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat da ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirterek "Bölgede 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekiplerimiz yolu açarak, sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Hasta çocuğun güvenli bir şekilde hastaneye ulaşımı sağlandı. Kurum olarak tüm ihbarları anında değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA