Siirt'te polis otosundan anonsla aşıya davet
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Siirt'te polis otosundan anonsla aşıya davet

Siirt'te polis otosundan anonsla aşıya davet
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinca polis otolarında anonslar yapılarak halk aşı olmaya davet edildi.

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinca polis otolarında anonslar yapılarak halk aşı olmaya davet edildi. 

Siirt'te aşılama oranını artırmak için sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahada çalışma yapmaya başladı. Kent merkezini gezen ekipler, polis otolarından anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti. Anonslarda, "Değerli mahalle sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince aşılama çalışması yapılacaktır. Aşı olmamışsanız sizleri aşı olmaya davet ediyoruz" denildi.

 


Siirt'te polis otosundan anonsla aşıya davet
Siirt'te polis otosundan anonsla aşıya davet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak

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