Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:

Kurtalan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Kurtalan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Pekgöz'ün kullandığı 34 KS 2636 plakalı otomobil, Kurtalan- Kayabağlar yolu Üçyol mevkisinde plakası öğrenilemeyen Nazım Ekinci'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle aynı aileden Mualla, Rıdvan, Melek ve Fatma Pekgöz yaralandı.

Olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kayabağlar, Otomobil, Kurtalan, Siirt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title