Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı
Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı.
25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:30
Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Şirvan yol ayrımında Mehmet Şirin Çınar'ın kullandığı patpat, Ahmet Turan'ın kullandığı 44 BF 536 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Çınar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA