Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı
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Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı

Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı.

25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:30
Siirt'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı

'te otomobil ile çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Şirvan yol ayrımında Mehmet Şirin 'ın kullandığı patpat, 'ın kullandığı 44 BF 536 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada ağır yaralanan Çınar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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