Siirt'te Müftü İlk Kez Nikah Kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Siirt'te ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren evlendirme memurluğu yetkisinin müftülüklere de verilmesi neticesinde Siirt Müftülüğünde ilk nikah kıyıldı. Nikah için il müftülüğüne müracaat eden Yahya Kılıçaslan ile Ayşe Uluç çiftin nikahlarını şahitler huzurunda İl Müftüsü Faruk Arvas kıydı. Evlenme cüzdanını yeni evli çifte takdim eden İl Müftüsü Arvas, "Hayırlı olsun. Attığınız imzalarla aile birliğiniz kurulmuş oldu. Sürdürebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Bize her konuda örnek olan Sevgili Peygamberimizin Hz. Hatice annemizle olan evliliğini örnek almalıyız. Onların birbirleri ile olan sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır ve muhabbetlerini kendimize rehber edinmeliyiz" dedi. - SİİRT