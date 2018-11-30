Siirt'te, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Siirt Üniversitesince etkinlik düzelendi.



Siirt Üniversite Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan kasidelerin ardından konuşan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Hazreti Muhammed'in insanların hiç kimseye zulüm etmemesi gerektiğini belirttiğini söyledi.



Dünyada bazı Müslümanlara zulüm edildiğini fakat diğer Müslümanların buna sessiz kaldığını belirten Sırma, "Faiz hayatımızda çok yer edindiği için Allah da bize saadet vermiyor. Kurtuluşumuz ayetleri ve efendimizi dinlemektir." şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından Sakal-ı Şerif ziyaret edildi ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.