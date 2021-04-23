Siirt'te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

Siirt'te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu Siirt kent merkezinde mahalle ortasına bırakılan boş tabut vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Siirt'te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

SİİRT - Siirt kent merkezinde mahalle ortasına bırakılan boş tabut vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Ülkü Mahallesi'nde bir ara sokakta boş tabut bulundu. Mahalle ortasında tabut olduğunu gören vatandaşları korku sardı. Bir vatandaş eline aldığı cep telefonu ile o anları kaydetti. Vatandaşlar korona virüs salgının kol gezdiği bu günlerde taburun sokak ortasına bırakılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ