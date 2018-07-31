Siirt'te Kuyuya Düşen Yavru Yaban Domuzu Kurtarıldı

Siirt'te kuyuya düşen yaban domuzu yavrusu, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şubesi ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında bir yaban domuzu yavrusu yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Bunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine, olay yerine AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şubesi ekipleri sevk edildi.

Botan Çayı'nı botla geçerek kuyuya ulaşan ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından domuzu yavrusunu bulunduğu kuyudan çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan domuz doğaya salındı.