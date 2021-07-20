Siirt'te Kurban Bayramı namazı kılındı
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Siirt'te Kurban Bayramı namazı kılındı

Siirt'te Kurban Bayramı namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı.

Siirt'te Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı.

Kentteki camilere gelen vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.

Siirt Halid Bin Velid Camisi'nde yer bulamayan vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.

Namaz öncesi vatandaşlara salgın kurallarına uyulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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