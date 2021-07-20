Siirt'te Kurban Bayramı namazı kılındı
Siirt'te Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı.
Siirt'te Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı.
Kentteki camilere gelen vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.
Siirt Halid Bin Velid Camisi'nde yer bulamayan vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.
Namaz öncesi vatandaşlara salgın kurallarına uyulması çağrısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz