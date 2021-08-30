Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı
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Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı

Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı.

Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir çay salonunda uygulama yaptı.

Kontrollerde 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, masadaki 1150 lira, okey taşları ve iskambil kağıtlarına el konularak adli tahkimat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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