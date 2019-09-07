Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

07.09.2019 15:16

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracım şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiyi göre kaza, Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana geldi. Muhammet Bişkin'in kullandığı 56 DA 467 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA