Siirt'te karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

01.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:46

Siirt'te karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alan Mahallesi'ndeki evlerinde göre ısınmak için tenekede ceviz kabuğu yakan bir ailenin 6 ferdi, karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA