Siirt'te kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA, Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BAYKAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Aramada, kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu olayla ilgili olduğu iddiasıyla A.İ. de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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