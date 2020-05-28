PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
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PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı mühimmat ele geçirildi.

28.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:09

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı mühimmat ele geçirildi. Mayın ve el yapımı patlayıcı, alınan tedbir sonrası imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğan köy kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

"İMHA EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 27 Mayıs 2020 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak patlayıcı madde imha timleri tarafından kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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