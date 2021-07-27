Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı
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Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt'te halk otobüsü şoförü Cengiz Çelik, araçta rahatsızlanan yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Siirt'te halk otobüsü şoförü Cengiz Çelik, araçta rahatsızlanan yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Siirt Belediyesine ait, üniversite-şehir merkezi hattında sefer yapan 56 DA 905 plakalı otobüse binen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden şoför Çelik, araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

Çelik, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadını güzergah değiştirip hastaneye ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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