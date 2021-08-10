Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler maske dağıttı
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Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler maske dağıttı

Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler maske dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Siirt'te Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Ekipler, yoğunluğun olduğu Cumhuriyet, Güres ve Aydınlar caddelerinde vatandaşlara maske dağıttı, Kovid-19 tedbirlerini aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, kurum personeli ve genç gönüllülerden oluşan 30 kişilik grupla maske dağıtıldığını belirtti.

Salgının başladığı geçen yıldan bu yana kurum bünyesinde 8 binin üzerinde siperlik ve maske dağıtıldığını dile getiren Olğaç, şunları kaydetti:

"Amacımız vakaların arttığı bir dönemde vatandaşlara bireysel tedbirleri hatırlatmak. Aşı olmayan vatandaşları ikna etmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde de maske dağıtımını sürdüreceğiz."

Vatandaşlardan Ahmet Hakkı Aktaş da emeği geçenlere teşekkür ederek, tedbirlere sıklıkla uyduklarını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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