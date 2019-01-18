Siirt'te "Futbol Aday Hakem Kursu" Açıldı

Siirt'te, İl Hakem Kurulu Başkanlığınca "Futbol aday hakem kursu" açıldı.



İl Hakem Kurulu üyesi Mahir Başaran, kurs için futbol hakemi olmak isteyen çok sayıda kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, TFF Merkez Hakem Kurulu bünyesinde bugün başlayan kursun gençler için önemli fırsatlar içerdiğini söyledi.



Başaran, "Ülke futboluna katkı sağlayacak başarılı hakemlerin yetişeceğine inanıyoruz. Kursa şimdiden yoğun bir talep var." dedi.

4 gün sürecek kursta başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

Kaynak: AA