Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği
Haberler » Güncel » Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği - Haber

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği düzenlendi.

14.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:10
Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği

'te Felsefe Günleri etkinliği düzenlendi.

Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe ve Düşünce Kulübünün Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği Felsefe Günleri etkinliğine katılan akademisyen ve yazar Prof. Dr. , kimlik ve varoluşun gayesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Duralı, "Bizi dünyaya getiren annemiz bizim öğretmenimizdir. İslamiyet'te kadın önemlidir. Allah'ın rahim sıfatı annede tecelli ettiriyor. Anne o sıfatla çocuğunu büyütmektedir. Annenin çocuğuna öğretmesi tıpkı Allah'ın öğretmesi gibi bir sevgi hanesi içerisinde cereyan eder. Bu anne sevgisine özel bir ad verilmiştir o da şefkattir." dedi.

Okul Müdürü Mahfuz İleri de emeği geçenleri kutlayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.


Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler