Siirt'te evi yanan aileye destek

17.08.2019 15:01

Siirt Valiliğince, yangında evi zarar gören Arslanhan ailesine destek verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik'i talimatıyla Alan Mahallesi 1658. Sokak'ta Sıddık Arslanhan'a ait evde, can kaybının yaşanmadığı yangında mağdur olan ailenin ihtiyaçlarının tespit edilmesi için sosyal inceleme uzmanlarının görevlendirildiği bildirildi.

Aileye bütçe imkanları dahilinde her türlü sosyal ve ekonomik desteğin verileceği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Aydın Şakar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal inceleme uzmanları, sosyologlar tarafından Arslanhan ailesi ziyaret edilerek, aileye gerekli ayni, nakdi ve psikolojik desteğin verilmesi yönünde karar alınmıştır. Aileye kurumun konukevinde misafir edilebilecekleri yönünde teklif yapılmış, ancak ailenin şimdilik komşu ve yakınlarının yanında kalmayı uygun gördüklerini ifade etmişlerdir. Ailemize ilk başta gıda yardımı yapılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında nakdi destek verilecek. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da ayni ve nakdi yardımlar yapılacak."

Kaynak: AA