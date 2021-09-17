Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

AA / Gamze Rahimoğlu - Haberler | Güncel

Siirt'te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Siirt'te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Siirt'te dün 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Zanlının Tunceli Barosuna kayıtlı avukat olduğunu söylediği ve adliye binaya birkaç işlem yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin üst aramasında adliyede gerçekleştirmeye çalıştığı iş ve işlemlerle ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el konuldu. Zanlı A.B'nin daha önce de başka bir kente gittiği ve avukat olduğu iddiasıyla dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı belirtildi.

Siirt'te dün 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi
AA / Gamze Rahimoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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