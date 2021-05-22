Siirt'te doktora 'Sen görürsün' diyen şahıs para cezasına çarptırıldı
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Siirt'te doktora 'Sen görürsün' diyen şahıs para cezasına çarptırıldı

Siirt'te doktora 'Sen görürsün' diyen şahıs para cezasına çarptırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Özgür Aydın'a parmağını sallayan ve 'sen görürsün' diyen kişi para cezasına çarptırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Özgür Aydın'a parmağını sallayan ve 'sen görürsün' diyen kişi para cezasına çarptırıldı.

Olay, Eruh Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. Dr. Aydın'ın şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yargılanmasına karar verilen şahıs Eruh Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılamadan adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Dr. Aydın, kişiye tazminat davası açılması için de gerekli yasal işlemleri en yakın zamanda başlatacaklarını söyledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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