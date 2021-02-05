Siirt'te çölyak hastaları için iş birliği protokolü imzalandı

Siirt'te çölyak hastalarının glutensiz ürünlere ulaşmasını kolaylaştırmak için iş birliği protokolü imzalandı.

Siirt Belediyesinde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan, Şirvan, Baykan, Eruh, Pervari ve Tillo belediye başkan vekilleri ve temsilcileri, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve çölyak hastalığı olan aileler katıldı.

Hacıbektaşoğlu, çölyak hastalarının günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmak için ilçe ve belde belediyeleriyle iş birliği yaptıklarını söyledi.

Çölyak hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak, erken tanı almalarını sağlamak ve gıdaya ulaşmalarını kolaylaştıracaklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu,"Siirt Belediyesi olarak çölyak hastalarının tüketeceği gıdaları sağlıyoruz, bu çalışmalarımız da devam edecek. Sadece kentte değil tüm ilçede yaşayan hastalarımıza yönelik projelerimize devam ediyoruz. Bu tür projeler yardımlaşma dayanışmadır. Çoğu zaman ailelerimiz glutensiz ürünlere ulaşmakta zorluk çektiği için bu sıkıntıları aşmak ve ailelerin yüklerini hafifletmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu

Çölyak hastası Hatice Taş da hastaların sorunlarını dile getirdi, ilgisinden dolayı Hacıbektaşoğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt Belediyesi ile ilçe ve belde belediyeleri arasında protokol imzaladı.

Programda daha sonra çölyak hastaları için üretilen glutensiz baklava ikramı yapıldı, içinde ürünlerin olduğu yardım kolileri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz