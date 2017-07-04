Siirt'te PKK'nın Keskin Nişancısı, Zagros Suikast Silahıyla Birlikte Yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir terörist yaralı olarak yakalandı. Örgütün keskin nişancı kadrosunda olduğu belirlenen teröristle birlikte bir adet Zagros suikast silahı da ele geçirildi.

VALİLİK: ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA EL BOMBASI VARDI

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Pervari ilçemizde devam eden operasyon kapsamında Herekol bölgesinde hafif yaralı vaziyette bir terörist sağ olarak yakalanmıştır. Teröristin üzerinde bir tane Zagros silahı ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir" denildi.