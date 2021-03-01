Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte bir şahıs üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaraladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Sağlık ekipleri silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahısları ambulansla hastaneye kaldırdı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Vurulduktan sonra kanlar içinde kalan yaralılar acil serviste tedavi altına alınırken, şahısların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı