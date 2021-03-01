Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü
Siirt kent merkezinde 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bir şahıs belindeki silahı çıkartarak 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan şahısların hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte bir şahıs üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaraladı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Sağlık ekipleri silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahısları ambulansla hastaneye kaldırdı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Vurulduktan sonra kanlar içinde kalan yaralılar acil serviste tedavi altına alınırken, şahısların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı