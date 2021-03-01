Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü
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Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

01.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:15

Siirt kent merkezinde 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bir şahıs belindeki silahı çıkartarak 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan şahısların hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte bir şahıs üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaraladı.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

SALDIRGAN YAKALANDI

Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Sağlık ekipleri silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahısları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Belinden çıkardığı silahla dehşet saçtı! 3 kişi ağır yaralandı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Vurulduktan sonra kanlar içinde kalan yaralılar acil serviste tedavi altına alınırken, şahısların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
HACI: NASIL BIR TOPLUM OLDUK YAZIKKKK
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VURANA DEĞİL: Vurulana bakacaksın önce kolay mı adam vurmak?
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BUNU YAZAN TOSUN: TÜİK CİNAYETLERİN YARALAMALARIN İSTATİSTİĞİNİ TUTUYOR MU? BU HÜKÜMET İSTATİSTİKLERİ OKUYORMU?. OKUYORSA YORUMLUYOR MU? YORUMLUYORSA ÖNLEM ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MU DÜŞÜNÜYORSA ÖYLEYSE VAR MI? VARSA NE İŞE YARAR ? YARARSA KİME YARAR?
Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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