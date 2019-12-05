Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı
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Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı

Siirt'te bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:22
Siirt'te araç takla attı: 1 yaralı

'te bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki beldesinde meydana geldi. Mithat Ç. yönetimindeki 07 RT 616 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mithat Ç. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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