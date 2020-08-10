Siirt'te araç dere yatağına devrildi: 3 yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
10.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:35
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belenoluk köyünde M.G.A'nın kullandığı 56 BA 132 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü M.G.A, T.A. ve N.S. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Van'ın Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA