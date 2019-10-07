07.10.2019 16:48

Siirt'te amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.



İl Özel İdare Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı ve kulüp yöneticileri katıldı.



Canpolat, Valilik himayesinde İl Özel İdaresi tarafından 13 aktif amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldığını açıkladı.



Sporun çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişiminde çok önemli olduğunu vurgulayan Canpolat, gençlerin spor yapması ve gençlere spor kültürünün aşılanmasının önemine değindi.

ASKF Başkanı Akıncı da, bu destekte emeği geçenleri kutladı.



Program, 2019-2020 yılı fikstür çekimi ve kulüplere malzeme dağıtımı ile sona erdi.

Kaynak: AA