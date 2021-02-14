60 ve 5 metre çaplarında iki obruk oluştu
Siirt merkeze bağlı Zorkaya köyünde 60 ve 5 metre çaplarında iki obruk oluştu.
Siirt merkeze bağlı Zorkaya köyünde 60 ve 5 metre çaplarında iki obruk oluştu.
Merkeze bağlı Zorkaya köyü sakinlerinden Mervan Gül, tarlada 10 metre derinliğinde 60 metre çapında ve 30 metre derinliğinde 5 metre çapında 2 obruğun oluştuğunu söyledi.
Köyün başka yerlerinde de küçük çaplı obrukların oluştuğunu dile getiren Gül, "Obrukların oluştuğu yer baraj yapımıyla su altında kalan Botan Çayı'nın kayalık alanında yer alıyor. Bu alan daha önce Billoris kaplıcası olarak kullanılan mağaranın yakınında ve kayalık alanın altından suyun çekilmesiyle oluştuğu tahmin ediliyor." dedi.
Köylüler, yetkililerin inceleme yapmasını bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz