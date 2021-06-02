Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı
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Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı Siirt'in Baykan ilçesinde Lale ve Canpolat aileleri arasında yaklaşık 25 yıl önce başlayan husumet barışla sona erdi.

Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde Lale ve Canpolat aileleri arasında yaklaşık 25 yıl önce başlayan husumet barışla sona erdi.

Atabağı beldesinde 1996 yılında aralarında husumet oluşan Lale ve Canpolat aileleri, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı. Halı sahada düzenlenen tören okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür eden Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, her iki aile arasında barışın sağlanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Biz insanız yaşıyoruz, hatalarımız var, eksiklerimiz var ve maalesef zayıflıklarımız da var. Komşumuz, çocuğumuz, kardeşimiz hata yapar. Mutlaka anlaşmazlıklar olacak, şeytanın fitneleri var. Allah hepimizi korusun. Bütün Babosi Aşireti ile birlikte şu anda Atabağı'ndayız. O yıllarda çok acı bir olay yaşandı. Ama Allah'a şükürler olsun bugüne kadar bir şekilde çatışmadan zarar vermeden geldik. Bugün son noktayı koymada, burada şahitlik edenler ve emek verenler var. Sizlere ve bizlere şahitlik etmeyi Cenabı Hak şahitlik vermeyi nasip etti. Allah şükürler olsun. Ben bu ailelere önderlik yapan Tayyar Lale ve Muammer Canpolat beylere teşekkür ederim. Bu husumeti bitirme iradesini gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Lütfen bu tür barışlar devam etsin ve biz de şahit olalım" dedi.

Barış töreni yapılan duanın ardından yenilen yemekle sona erdi.

Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı
Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı
Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı
Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı
Siirt'te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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