Siirt'te 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bir araçta yaptığı aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri