Siirt'te 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bir araçta yaptığı aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.