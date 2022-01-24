Siirt'te 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bir araçta yaptığı aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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