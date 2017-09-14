Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla "Siirt'in Şeref Günü" töreni düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Tören, Siirt Sosyal Bilimler Lisesi edebiyat öğretmeni Haşmet Varna'nın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.



Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.