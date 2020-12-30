Siirt'in neyi meşhur? Siirt'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Siirt'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Siirt'in nesi meşhur, neyi meşhur? Siirt'te yenilebilecek yemekler nelerdir? Siirt'in en meşhur içecekleri nelerdir? Siirt'in en meşhur yemekleri, Siirt'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Siirt'in neyi meşhurdur, Siirt'in nesi meşhur? Siirt'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

SİİRT'İN NEYİ MEŞHUR?

Siirt ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Siirt Fıstığı

Büryan Kebabı

Siirt Kitel

Mihir Çorbası

Zerfet

Arap Dolması

Gebole

Pırteke Çorbası

Aside

Rayoşu Meketip

İsmeket Köftesi

Perde Pilavı

İmçerket

Siirt'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.