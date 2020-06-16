Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları
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Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları

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Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları
16.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:04

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Siirt ili, 41°"42° boylamları ile 38°"15° ve 37°"45° enlemleri arasında bulunmaktadır. Dağlar ve platolardan oluşmaktadır. Anadolu'da Türklerin ilk yerleştiği topraklardır. Merkez nüfusu 2019 yılına göre 168.659. Kaplıcaları, camileri ve tarihi dokuları ile Siirt, görülmesi gereken yerler arasındadır.

SİİRT İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kara iklim hakim olduğu şehirde, kışları sert ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü bakımından fakir olan şehir, dağlık alanlar ile çevrilidir. Bazı alanlarda cılız çalı ve meşe topluluklarına rastlanır. İlin genel bitki örtüsü genelde bozkır bitkilerinden meydana gelir.

SİİRT'TE GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Saat Kulesi: 1975 yılında yapımı tamamlanan kule, 6 katlı, 4 yüzlüdür. İlk olarak Alaaddin Paşa tarafında 1905 yılında yaptırılmış Daha sonra yıkılmıştır.

Siirt Ulu Cami: Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.Eskiden caminin içinde bulunan minber 1933 yılında Etnografya Müzesi'ne gönderilmiş ve günümüzde orada sergilenmektedir.

Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları

Botan Mağaraları: Botan Mağaraları geçmişte ev olarak kullanılmaktaydı. Dicle Nehri'nin önemli kollarında yer alan Botan Vadisi'nde bir çok mağara güvenlik sebebiyle ziyarete kapalıydı.

Veysel Karani Türbesi: Her yıl 16- 17 Mayıs tarihlerinde Veysel Karani anma törenleri düzenlenir. Siirt'te bulunan önemli türbeler arasındadır.

Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları

Cumhuriyet Cami: Siirt'in eski camilerinden biri olan yapı, 12.yüzyılda yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk şehri ziyarete gittiğinde caminin harap olduğu görür ve tamir edilmesini ister. Daha sonra ismi Cumhuriyet Cami olarak kullanılmıştır.

Sağlarca Kaplıcası: 36 derecedeki bu kaplıcalar, şifa kaynağıdır. Cilt hastalıklarına, eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiği söylenmektedir.

Kormas Kalesi: Ortaçağ kalesidir. Tarihte birçok imparatorluk tarafından kullanılmıştır. Kalede hamam, kilise ve 360 tane oda mevcuttur.

Erzen Ören Yeri: Siirt'te ilk yerleşim yeri olma özelliği bulunan alan, Selçukluların Anadolu'da yerleştiği ilk yerdir. Alanın büyük kısmı turistlere açıktır.

Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları

SİİRT'TE NELER YENİR?

Büryan Kebabı: Siirt yöresine ait bu lezzet, tüm Türkiye tarafından severek tüketilmektedir. Genellikle yazın yapılır ve oldukça zahmetlidir.

Siirt Kitel: Kıyma, köftelik bulgur, yarma, soğan ve reyhanın ile hazırlanır.

Mihr Çorbası: Buğday, nohut, pul biber, yoğurt ve sıvıyağ karışımı ile elde edilir. Üzerine yağ eritilerek servis edilir.

İsmeket Köfte: Yağsız kıyma, haşlanmış patates, bulgur, yumurta ve soğan ile yapılır.

Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları

Arap Dolması: İç harcına eklenen zeytin, kuru dolmalara bambaşka tad vermektedir.

Perde Pilavı: Yufkanın içine eklenen pilav ve et, Siirt'te sıklıkla tüketilmektedir.

Zerfet: Un, maya, sarımsaklı yoğurt, yağ, şeker ve isteğe bağlı Siirt yöresine ait baharatlar eklenerek hazırlanır.

Bumbar: Kalın bağırsağın içinin pirinç ya da bulgurla doldurulmasıyla hazırlanır.

İmçerket: Hamurun şekere batırılması ile yapılır.

Gebole: Un, süt ve pekmezden yapılan şehre has tatlılardan olan gebole, isteğinize göre ceviz de katarak doyumsuz bir lezzete kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Siirt Fıstığı: Siirt şehrine gittiyseniz, denemeden ve hediye olarak almadan dönmemelisiniz.

Siirt'in meşhur yemekleri nelerdir? Siirt'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Siirt ili detayları

SİİRT İLÇELERİ

Siirt ili,

Eruh,

Baykan,

Pervari,

Kurtalan,

Tillo,

Şirvan

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