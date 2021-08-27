Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi

Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldiği merkez mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Toplantıda polisin son dönemde uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmalarında desteklerinin devam etmesini isteyen Yılmaz, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin işbirliği sonucu başarıya ulaşacağını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Düzenli olarak bir araya gelerek ilimizin gelen asayiş konularını konuşacağız. Uyuşturucuya yönelik denetim ve uygulamaları kentin tüm mahallelerinde yaygınlaştıracağız. İçici gelse bize dese ki 'bizi tedavi ettir' biz ona her türlü desteği verip bu illetten kurtulmasını sağlarız. Ama bilmediğimiz zaman bunlara ulaşamadığım zaman kendi başına mücadele etmeye çalışırsa aileler başarıya ulaşamazlar. Mutlaka destek almaları gerekir. O yüzden muhtarlarımıza burada çok görev düşüyor. Çünkü mahalleleri en iyi tanıyan sizlersiniz. Bu konularla alakalı sorunları bizimle paylaşın birlikte hareket edelim."

Yılmaz, yüz yüze eğitimin yapılacağı 6 Eylül'de tüm okullarda gerekli güvenlik önlemlerin alınacağını da aktardı.

Toplantıya İl Emniyet müdür yardımcıları Halil Doğanay, Şerafettin Karaahmetoğlu ve Bülent Tansel de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:04:58. #1.14#

title