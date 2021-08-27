Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldiği merkez mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Toplantıda polisin son dönemde uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmalarında desteklerinin devam etmesini isteyen Yılmaz, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin işbirliği sonucu başarıya ulaşacağını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Düzenli olarak bir araya gelerek ilimizin gelen asayiş konularını konuşacağız. Uyuşturucuya yönelik denetim ve uygulamaları kentin tüm mahallelerinde yaygınlaştıracağız. İçici gelse bize dese ki 'bizi tedavi ettir' biz ona her türlü desteği verip bu illetten kurtulmasını sağlarız. Ama bilmediğimiz zaman bunlara ulaşamadığım zaman kendi başına mücadele etmeye çalışırsa aileler başarıya ulaşamazlar. Mutlaka destek almaları gerekir. O yüzden muhtarlarımıza burada çok görev düşüyor. Çünkü mahalleleri en iyi tanıyan sizlersiniz. Bu konularla alakalı sorunları bizimle paylaşın birlikte hareket edelim."

Yılmaz, yüz yüze eğitimin yapılacağı 6 Eylül'de tüm okullarda gerekli güvenlik önlemlerin alınacağını da aktardı.

Toplantıya İl Emniyet müdür yardımcıları Halil Doğanay, Şerafettin Karaahmetoğlu ve Bülent Tansel de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz