SİİRT Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü
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SİİRT Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü

Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldüSİİRT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde telleri aşıp, yasak bölgede fotoğraf çektirmek isterken, 150 metre yükseklikten düşen Turgay Çalış (21) yaşamını yitirdi.

SİİRT Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü
14.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:35

Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü

SİİRT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde telleri aşıp, yasak bölgede fotoğraf çektirmek isterken, 150 metre yükseklikten düşen Turgay Çalış (21) yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış, telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi. Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SİİRT Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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