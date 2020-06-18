Siirt Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Devlet Hastanesinin "Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştüğünü bildirdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Devlet Hastanesinin "Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne dönüştüğünü bildirdi.

Milletvekili Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de olduğu gibi Siirt'te de sağlık alanında önemli yatırım ve dönüşümler yaşandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında Siirt Devlet Hastanesinin ortak kullanımını içeren afiliasyon protokolü ile sağlık dönüşümlerine bir yenisinin daha eklendiğini dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli gelişmeleri hayata geçirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afiliasyon protokolü ile bugüne kadar A2 rolünde hizmet veren Siirt Devlet Hastanesi, bugünden itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Yeni sistem ile hastanemizde kadrolu olarak çalışacak olan profesör, doçent ve doktora öğretim üyeleri de hastanede poliklinik hizmeti verecek ve ameliyatlarını gerçekleştirebilecek. Böylelikle,başka illere hasta sevkleri azalacak, ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak."

Ören, sağlık yatırımlarına, yakında yapılacak 400 yataklı hastane ile devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA