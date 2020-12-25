Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:27
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay,

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbay, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Başbay, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oyladı.

Oylamada beğeniye sunulan bütün karelerin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını dile getiren Başbay, "Bu itibarla ajansımızın 100. yılı kutlu olsun. Basınımızın temel mihenk taşlarından biri olan Anadolu Ajansımıza bundan sonraki basın yayın hayatında da başarılar diliyoruz. Fotoğraf anlamında gerçekten güzel çalışmalar var. Arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Seçim yaparken gerçekten zorlandık ama biz vicdan sesimize göre karar verdik. İnşallah sonuçları herkes için hayırlara vesile olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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