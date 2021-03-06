Siirt Belediyesince çölyak hastalarına glütensiz baklava dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Belediyesince çölyak hastalarına glütensiz baklava dağıtıldı

06.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:50
Siirt Belediyesince çölyak hastalarına glütensiz baklava dağıtıldı

Siirt Belediyesince, çölyak hastalarına özel hazırlanan glütensiz baklavanın dağıtımı yapıldı.

Siirt Belediyesince, çölyak hastalarına özel hazırlanan glütensiz baklavanın dağıtımı yapıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çölyaklı aileleri evlerinde ziyaret ederek baklava ikram etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla 81 aileyi evlerinde ziyaret ederek ailelere destek olduklarını söyledi.

Ürüne ulaşmakta zorluk çeken çölyak hastalarına sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getiren Özekinci şunları kaydetti:

"İlimizde çölyak hastalarına gıda tedarikine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Daha önce Siirt Belediyesinin öncülüğünde ilçe ve belde belediye başkanlarıyla iş birliği protokolü imzalanmıştı. Böylelikle ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bugün de aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledik, gönüllerini aldık. Kendileri için il dışından özel hazırladığımız glütensiz baklava ikram ettik. Önümüzdeki zamanlarda imkanlar ölçüsünde ailelerin talebi üzerine glütensiz ekmek başta olmak üzere diğer ürün tedariki de sağlayacağız."

Çölyak hastası Hatice Taş ise desteklerinden dolayı Siirt Belediyesine teşekkür ederek uzun bir zaman sonra baklava yiyebileceğini söyledi.

Belediyenin çölyak hastalarına yönelik büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Taş, "Valimiz bu konuda çok duyarlı, kendilerine teşekkür ediyorum. En çok tüketilen temel besin maddesi olan ekmeğe ulaşmakta zorlanıyoruz. Yetkililerin buna yönelik de desteklerini bekliyoruz." dedi.

Çölyaklı Nazlı Taş da hastalığı nedeniyle bir yıldan uzun bir zamandır baklava yemediğini aktararak kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Belediyesince çölyak hastalarına glütensiz baklava dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:53:00. #1.15#
title