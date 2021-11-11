Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 'Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu' temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödülleri verildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada, şiir alanında Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokul öğrencileri Hatice Buğlem Demir birinci, Halime Tohumcu ikinci, Şevval Altıngök üçüncü oldu. Kompozisyon alanında ise özel bir okul öğrencisi Berra Bakan birinci, Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Vesile Ahmedconova ikinci, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi İlknur Altuncu üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Bilecik İl Müftü Ali Erhun'un elinden aldılar. Ödül takdimi ardından Müftü Erhun öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamlarını diledi. - BİLECİK

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