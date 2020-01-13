Şiilik: Orta Doğu'da olup biteni anlamanın anahtarı

13.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:08

İslam dininin günümüz açısından problemli olan, çatışmaların odağında yer alan yönü, din-siyaset ilişkisi bağlamında tezahür etmektedir. Müslümanların yaklaşık %10-15'inin din anlayışını biçimlendiren Şiilik, İmamet meselesini iman meselesi olarak görmekle, din ve siyaseti, dini liderlikle siyasi liderliği, hatta din ile devleti aynileştirmiş olmaktadır.



İmamlar toplumların din ve dünya işlerini düzenlemekle görevlendirilmişlerdir. İran İslam Devrimi'nin arka planındaki en mühim dinamiklerden birisi Şiiliktir. Humeyni, geliştirmiş olduğu "Velayet-i Fakih" nazariyesi ile, On ikinci İmam Muhammed Mehdi'nin gaybeti (ortadan kaybolması) döneminde onun bütün yetkilerinin fukahada (din alimlerinde) olduğu tezini işlemiş; kitleleri Mehdi geldiğinde işini kolaylaştıracak şekilde aktif olmaya çağırmıştır. Euronews.com'da Görüntüle