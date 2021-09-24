Şii Müslümanlar, Erbain etkinliklerine katılmak için Kerbela'ya yürüyor
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şii Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı Erbain etkinliklerine katılmak için Kerbela'ya yürüyerek gidiyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şii Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı Erbain etkinliklerine katılmak için Kerbela'ya yürüyerek gidiyor.